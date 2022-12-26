Белград, 26 декабря, 2022, 18:24 — ИА Регнум. После стрельбы 25 декабря возле патруля международной миссии НАТО в Косове и Метохии (KFOR) проводится расследование. Неизвестные произвели несколько выстрелов вблизи патруля в районе города Зубин-Поток, пострадавших нет.

Mod.gov.rs Милан Мойсилович

«KFOR расследует инцидент, связанный со стрельбой, произошедшей 25 декабря в непосредственной близости от патруля международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии», — говорится в сообщении миссии.

В KFOR предупредили, чтобы стороны «избегали любой риторики или действий, которые могут вызвать напряженность и обострить ситуацию». Между тем ранее представители миссии опровергли информацию о нападении на ее патруль.

Напомним, начальник Генштаба ВС Сербии генерал Милан Мойсилович 25 декабря назвал сложной ситуацию вдоль границы Косова и Метохии и Сербии и заявил о необходимости собрать военнослужащих сербской армии вдоль административной линии между Косово и Центральной Сербии.