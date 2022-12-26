Москва, 26 декабря, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Сотрудник управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации задержан для проведения следственных мероприятий. Об этом 26 декабря сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация

Уточняется, что он был принят на работу недавно и подозревается по делу о получении «отката» от поставщика компьютерного оборудования.

«Руководство и сотрудники Росавиации оказывают необходимое содействие при проведении следственных действий. В рамках следственных мероприятий осуществлена выемка документов», ― говорится в сообщении Росавиации в телеграм-канале.

Также в агентстве подчеркнули, что это задержание «никоим образом не связано с предоставлением субсидий и мер государственной поддержки аэропортам и авиакомпаниям».

Что касается появившихся в СМИ сообщений о проведении обысков у руководителя Росавиации, то они не соответствует действительности, заявили в Росавиации.