Москва, 26 декабря, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил журналистов кремлевского пула с наступающим Новым годом. Об этом пресс-секретарь сообщил в открытке, которую получили представители СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Пресс-секретарь российского лидера ежегодно присылает журналистам оригинальные поздравления. Дмитрий Песков написал в открытке, что от всей души поздравляет журналистов с наступающим Новым годом и призвал в новом году надеяться на счастье и здоровье и не надеяться на победу, поскольку в ней уверены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры стран — участниц саммита в Санкт-Петербурге будут иметь возможность переговорить в двустороннем формате.

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