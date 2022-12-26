Москва, 26 декабря, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Советский и российский певец и композитор Юрий Лоза выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Александра Шевченко, ушедшего из жизни 26 декабря в возрасте 61 года.

Цитата из видео «Александр Шевченко — Белым На Белом » Александр Шевченко

«Очень позитивный, доброжелательный, всегда заряжен на творчество, на работу. Очень талантливый композитор, талантливый текстовик. Вообще автор талантливый», — цитирует Лозу «Газета. Ru».

Как передает ИА REGNUM, о смерти Александра Шевченко в интервью ТАСС 26 декабря сообщил друг музыканта Александр Пономарев.