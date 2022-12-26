Москва, 26 декабря, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева первым заместителем военно-промышленной комиссии России. Указ о назначении подписан 26 декабря 2022 года.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Медведев

В тексте указа сказано, что этим документом вводятся изменения в положение о военно-промышленной комиссии Российской Федерации, утвержденное 10 сентября 2014 года. Кроме Дмитрия Медведева, в обновленный состав комиссии вошел глава МЧС РФ Александр Куренков.

Напомним, военно-промышленную комиссию России возглавляет президент РФ. В состав комиссии входят глава Минобороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководители ФСБ, Службы внешней разведки, Росгвардии и другие должностные лица.