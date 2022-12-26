Орел, 26 декабря, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Власти Орловской области приняли решение отказаться от массовых гуляний в новогоднюю ночь. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба правительства региона.

Andy One Новогодняя ёлка

«Традиционных массовых гуляний в новогоднюю ночь на центральных площадях городов и районных центров области, а также салюта не планируется. Тематические культурно-досуговые мероприятия пройдут во всех областных учреждениях культуры, а также в муниципальных домах культуры и клубах, библиотеках и музеях», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что ранее власти Орловской области также запретили запуск новогодних фейерверков на официальных мероприятиях. В предстоящие новогодние праздники планируется проведение благотворительных акций для детей, приехавших в регион из освобожденных в ходе СВО территорий.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».