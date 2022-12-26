США, 26 декабря, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Геологическая служба США 26 декабря зарегистрировала землетрясение магнитудой 5,5 на территории Эритреи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эритрея

По данным сейсмологов, подземные толчки были возле границы с Эфиопией. Их эпицентр находился на расстоянии 64 километров на северо-восток от эфиопского города Адди-Грат, в котором проживают около 65 тыс. человек. Гипоцентр был на глубине десять километров.

Данных о разрушениях и пострадавших не было.