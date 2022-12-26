Пекин, 26 декабря, 2022, 17:55 — ИА Регнум. С 8 января 2023 года власти Китая собираются открыть границы и отказаться от карантина. Об этом 26 декабря сообщает South China morning post.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Китайская стена

По информации газеты, три источника в органах здравоохранения и медучреждениях китайских провинций Гуандун, Фуцзянь и Цзянсу рассказали, что Национальная комиссия здравоохранения сообщила им о смягчении правил борьбы с COVID-19.

При этом отмечается, что такое решение станет важным шагом для отказа от ограничений, продолжающихся на протяжении почти трёх лет, и переходом к жизни с коронавирусом.

Отметим, в 2020 году в Китае объявили коронавирусную инфекцию наряду с бубонной чумой и холерой инфекционным заболеванием категории А, в результате чего были введены жесткие ограничения — карантин заразившихся и находившихся с ними в контакте, а также запрет на свободное передвижение жителей страны.