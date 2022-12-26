Луганск, 26 декабря, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Во всех жилых домах Северодонецка появился газ. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Луганскгаз».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Уточняется, что специалисты предприятия восстановили газоснабжение 300 частных и около 700 многоквартирных домов города. Также газоснабжение восстановлено ряду административных зданий и социальных объектов.

«100% жилых домов города Северодонецк вновь подключены к системе газоснабжения. Жители города Северодонецк, а также близлежащего [посёлка городского типа] Сиротино вновь могут полноценно пользоваться природным газом», ― говорится в сообщении .

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На предприятии уточнили, что специалисты «Луганскгаза» восстановили газоснабжение 300 частных и около 700 многоквартирных домов города.

В администрации Северодонецкого межрайонного управления по эксплуатации газового хозяйства добавили, что, ориентировочно, с августа по декабрь предприятием было отремонтировано несколько сотен метров газопроводов, включая как цельную замену повреждённых участков, так и точечный ремонт.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря специалисты «Луганскгаза» подключили к системе газоснабжения 100% жилых домов города Рубежное, а также близлежащих населённых пунктов Варваровка и Кудряшовка. Подача природного газа была восстановлена около 5000 домостроениям частного и многоквартирного жилого фонда.