Астрахань, 26 декабря, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Житель Астрахани получил 3,5 года колонии за стрельбу из пневматической винтовки в сторону детей, ранив одного из них, сообщает 26 декабря пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Колючая проволока

Трусовский районный суд Астрахани признал виновным мужчину, который выстрелил из пневматической винтовки в сторону трех детей.

В сообщении прокуратуры говорится, что ведомство поддержало обвинение по уголовному делу о хулиганстве, которое повлекло за собой вред здоровью несовершеннолетнего. Суд согласился с мнением гособвинителя и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В июне следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, с применением оружия».

Напомним, 17 июня 2022 года 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на балконе квартиры, открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате инцидента пострадал 8-летний мальчик. Пуля попала ребенку в голову. Мальчик был доставлен в больницу.