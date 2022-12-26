FIFA не станет отстранять Россию от участия на ЧМ-2026 при переходе в AFC
Москва, 26 декабря, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (FIFA) не станет отстранять Россию от участия в отборе на чемпионат мира 2026 года при переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Об этом сообщает «Матч ТВ» 26 декабря.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков после заседания исполнительного комитета заявил, что решение о переходе организации в AFC будет принято во вторник, 27 декабря.
Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение исключить сборную России по футболу из розыгрыша Лиги наций УЕФА, а также отстранил национальную команду от участия в квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Как передает ИА REGNUM, ранее глава РФС Дюков заявил, что УЕФА не видит оснований для пересмотра недопущения сборной России до жеребьевки отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.