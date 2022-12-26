Москва, 26 декабря, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (FIFA) не станет отстранять Россию от участия в отборе на чемпионат мира 2026 года при переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Об этом сообщает «Матч ТВ» 26 декабря.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщица за сборную России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков после заседания исполнительного комитета заявил, что решение о переходе организации в AFC будет принято во вторник, 27 декабря.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение исключить сборную России по футболу из розыгрыша Лиги наций УЕФА, а также отстранил национальную команду от участия в квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Как передает ИА REGNUM, ранее глава РФС Дюков заявил, что УЕФА не видит оснований для пересмотра недопущения сборной России до жеребьевки отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.