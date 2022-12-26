Москва, 26 декабря, 2022, 17:41 — ИА Регнум. России в условиях санкций Запада необходимо развивать свои перспективные технические разработки, особенно в сферах, от которых зависит безопасность страны, её обороноспособность и конкурентность в мире. Такое мнение 26 декабря высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума совета при президенте РФ по науке и образованию.

Government.ru Дмитрий Медведев

По словам Медведева, необходимо оказывать помощь научным коллективам. Речь об оказании поддержки ведущих ученых России идет в первую очередь о тех, кто ориентируется на значимые результаты.

«Особый акцент следует сделать на адресной поддержке наиболее сильных научных коллективов и ведущих ученых России, которые ориентируется в своей работе на конкретные значимые результаты», — заявил Медведев.

Напомним, в ходе заседания совета по науке Дмитрий Медведев также отметил важность новых подходов во всех сферах, от которых зависит стабильное развитие экономики России. Помощь в этом смогут оказать оригинальные отечественные разработки, подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.