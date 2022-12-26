Екатеринбург, 26 декабря, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза будет проведена подозреваемой в убийстве трёх детей в Екатеринбурге женщине. Об этом 26 декабря рассказал источник в правоохранительных органах.

Джон Гамильтон Мортимер. Ведьма Эрихто. 1700-е

«Для установления психического состояния женщины в момент совершения преступления ей проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник не подтвердил данные о том, что подозреваемая в убийстве является матерью этих детей, указав, что информация об этом в данный момент проверяется. При этом он добавил, что ведётся поиск отца убитых детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жительница Екатеринбурга подозревается в убийстве троих детей.