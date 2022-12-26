Киев, 26 декабря, 2022, 17:34 — ИА Регнум. На Украине за последний год значительно увеличилось число рейдерских захватов храмов и случаев незаконной перерегистрации приходов Украинской православной церкви. Это указано в отчёте управляющего делами УПЦ митрополита Антония за 2022 год, который приводит пресс-служба церкви.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

«Если в прошлом году было зафиксировано только семь таких случаев, то в нынешнем ― 129», ― уточняется в отчёте.

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Кроме того, следует из документа, зафиксировано 74 решения местных властей о запрете деятельности религиозных организаций УПЦ, 84 случая перерегистрации приходов и десять актов вандализма.

Также митрополит обратил внимание на то, что в стране «искусственно усилилась религиозная вражда по отношению к УПЦ», представители других конфессий выдвигают против УПЦ незаконные и голословные обвинения, продолжаются нарушения прав верующих УПЦ, оскорбляются их чувства.

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Как сообщало ИА REGNUM, месяц назад на Украине началась очередная волна гонений на православную церковь. Так, 22 ноября сотрудники СБУ провели обыски в Киево-Печерской лавре, а также в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. На сегодня Служба безопасности киевского режима возбудила 50 уголовных дел в отношении священнослужителей Украинской православной церкви.