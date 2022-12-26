Киев, 26 декабря, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Из Киева бегут жители, он превращается в город-призрак, заявил бывший советник украинского президента Олег Соскин в своём YouTube-канале.

Пауль Клее. Разрушенный город. 1920

Судя по тому, что в Киеве уже не пользуется спросом аренда квартир, несмотря на снижение её стоимости в последнее время, из города уезжают переселенцы, которых было 400 тысяч.

«Киев превращается постепенно, благодаря Кличко и всем остальным Зеленским, Ермакам, Шмыгалям, в город-призрак», — сказал Соскин.

По его словам, не только в Киеве, но и по всей Украине экономика терпит бедствие, банки «еле держатся», также показательны инфляция и девальвация. Соскин призвал не задерживаться в городах-призраках.