Стокгольм, 26 декабря, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Следовали полиции Швеции не смогли найти конкретных улик на месте диверсий на трубопроводах «Северных потоков». Об этом The New York Times 26 декабря сообщил глава контрразведки полиции безопасности Швеции Даниэль Стенлинг.

Цитата из м/ф Следствие ведут колобки. реж. Александр Татарский, Игорь Ковалев. 1987. СССР] Неопознанные отверстия

«У нас нет конкретных улик», — заявил он журналистам.

По данным издания, эксперты говорят, что взрывчатые вещества могли быть сброшены с кораблей или же заложены на дне с помощью подводных лодок или водолазов.

«Ключевой вопрос заключается не в том, какое наблюдение велось, а в том, почему отсутствует наблюдение за этим трубопроводом», — сказал журналистам заместитель директора по исследованиям Шведского оборонного исследовательского центра Никлас Россбах.

Напомним, взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре в исключительной экономической зоне Дании. Поставки по данному направлению были полностью прекращены, что усугубило энергетический кризис в Европе.