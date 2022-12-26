Вашингтон, 26 декабря, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Из-за того, что Соединённые Штаты превратили Украину в пушечное мясо для того, чтобы реализовывать собственные геополитические амбиции, она переставала существовать как государство. Об этом 26 декабря написал американский правозащитник Аджаму Барака на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Люди, во имя мира мы не можем продолжать притворяться, что нечто, называемое украинской нацией или государством с независимостью и суверенитетом, действительно существует», — написал он в своём сообщении.

Также правозащитник уточнил, что Украина утратила свою независимость в феврале 2014 года, став пушечным мясом для продвижения американских стратегических интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Киев не стремится к миру, украинские власти об этом говорят сами.