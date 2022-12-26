* Белоцерковской — запрещённая в России организация

Москва, 26 декабря, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Генпрокуратура России направила в суд для заочного рассмотрения уголовное дело блогера Вероники Белоцерковской (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) о фейках про военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщил 26 декабря официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Иван Шилов ИА REGNUM Правосудие

По предположению следствия, с марта по апрель 2022 года Белоцерковская (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), находясь за пределами Российской Федерации, разместила в социальной сети на своей личной странице три публикации, содержащие заведомо ложную информацию о совершении военными ВС РФ убийств детей, а также о бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и об убийстве мирных жителей в Буче.

«Учитывая, что реальная возможность участия Белоцерковской (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в уголовном деле отсутствует, а по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемой, судебное разбирательство будет проведено без Белоцерковской (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Уголовное дело в отношении Белоцерковской (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) направлено в Басманный суд Москвы», — сообщил представитель Генпрокуратуры.

Напомним, Следственный комитет РФ 16 марта 2022 года опубликовал информацию о возбуждении уголовного дела в отношении блогера Вероники Белоцерковской (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), которую обвиняли в распространении ложной информации о действиях Вооружённых сил России на территории б. УССР.