Саранск, 26 декабря, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Председатель правительства Республики Мордовия Владимир Сидоров ушел в отставку в связи с выходом на пенсию, сообщает 26 декабря правительство Мордовии.

mordov.er.ru Владимир Сидоров

В сообщении ведомства говорится, что глава Мордовии Артем Здунов удовлетворил просьбу председателя правительства Владимира Сидорова о выходе на пенсию. В течение двух недель должна быть предложена кандидатура на должность председателя правительства региона. Сообщается также, что состав действующего правительства продолжит работать.

По данным пресс-службы главы республики, Владимир Сидоров родился в 1962 году в селе Кучкаево Большеигнатовского района Мордовии. С 2008 года Владимир Сидоров работает в правительстве Мордовии, а 5 октября 2021 года был назначен на пост председателя. Ранее Владимир Сидоров долгое время работал в агропромышленном комплексе.