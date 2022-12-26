Махачкала, 26 декабря, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Золотую звезду Героя России вручили семье погибшего в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев и глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба Минобороны России.

Минобороны России Вручение звезды Героя Исрафилу Лефитовичу Магомедову посмертно

«Капитан Магомедов оставался настоящим воином, преданным своей профессии служения Отечеству, верным присяге и воинскому долгу», — заявил Моисеев.

Также он уточнил, что подвиг Магомедова является примером для всех российских военных, земляков капитана и молодых ребят, в данный момент определяющихся в жизни с выбором своей будущей профессии.

Кроме этого, командующий Северным флотом от имени руководителей Минобороны РФ выразил соболезнования родным и близким погибшего и передал вдове капитана звезду Героя России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации опубликовала имена украинских диверсантов, уничтоженных на границе с Брянской областью.