Екатеринбург, 26 декабря, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В убийстве троих детей — дочери и двух сыновей — подозревается жительница Екатеринбурга, сообщили 26 декабря в пресс-службе регионального управления СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По факту гибели детей в доме 68 на улице Бажова следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более малолетних.

Убийство, как полагает следствие, совершила женщина 37 лет. Её жертвами стали дочь пяти месяцев и два сына в возрасте десяти и пятнадцати лет.

О том, что это сделала она, мать сообщила в записке. Кроме того, она отправила родственникам смс-сообщение.