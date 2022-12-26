Вашингтон, 26 декабря, 2022, 17:13 — ИА Регнум. К утру понедельника как минимум 50 человек погибли в США в результате зимней бури. Об этом 26 декабря сообщает американский телеканал NBC News.

Цитата из к/ф «Замёрзшие». реж Адам Грин. 2010. США Замерз

«На пространстве от Великих озер возле Канады до Рио-Гранде вдоль границы с Мексикой буря унесли жизни по меньшей мере 50 человек по состоянию на утро понедельника <…>», — говорится в сообщении.

Отмечается, что смертельные случаи были зафиксированы в 12 штатах — Кентукки, Канзас, Висконсин, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси, Иллинойс и Колорадо.

Также в эфире телеканала заключили, что большего всего жертв (14 погибших) оказалось в городе Буффало, расположенном на западе штата Нью-Йорк, где выпало более метра осадков в виде снега.

Как передает ИА REGNUM, ранее губернатор города Буффало Кэти Хокул в распространенном видеообращении заявил, что регион столкнулся с самой разрушительной в своей истории снежной бурей.