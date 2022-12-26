Москва, 26 декабря, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Стабильное развитие нашей экономики в условиях санкций Запада зависит от поиска новых подходов в сферах, обеспечивающих конкурентоспособность, обороноспособность и безопасность. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума совета при президенте РФ по науке и образованию.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его словам, введенные против России санкции являются беспрецедентными. Для того чтобы устроить нашей стране информационную и научно-технологическую блокаду, санкции накладывают на целые отрасли, подчеркнул зампредседателя Совбеза.

«Нам нужны новые подходы во всех сферах, от которых зависит стабильное развитие нашей экономики, ее конкурентоспособность в мире, обороноспособность и безопасность, безусловно», — заявил Медведев.

Оказать существенную помощь стране в данных условиях помогут в том числе оригинальные отечественные разработки. В целях их продвижения необходима адресная поддержка наиболее важных направлений и сильных научных коллективов. Их разработки помогут приобрести Россией технологический суверенитет, подчеркнул политик.

Напомним, в феврале 2022 года Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции Запада вводятся из-за «политической импотенции, возникшей на почве неспособности изменить курс России».