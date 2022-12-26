Москва, 26 декабря, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Радикальные силы на Украине и киевские власти не заинтересованы в деятельности Украинской православной церкви (УПЦ). Напротив, они всячески стремятся подавить её. Об этом 26 декабря на пресс-конференции заявил заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

По его словам, Украинская православная церковь, которая всегда находилась в единстве с Московским патриархатом, ― это «определённая платформа для примирения» после того, как конфликт закончится. При этом, по его словам, в «те внешние силы, которые делают всё возможное для того, чтобы ещё больше эскалировать этот конфликт», в этом примирении не заинтересованы.

«Самое в общем-то удобное в данном случае для радикальной части украинской власти ― это воспользоваться братоубийственным противостоянием для того, чтобы усугубить ненависть», ― цитирует ТАСС Кипшидзе.

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Представитель РПЦ добавил, что в нынешней ситуации, когда военные действия и страдания в результате конфликта на Украине и в Донбассе ожесточают людей, радикальные силы стремятся «максимально подавить» Украинскую православную церковь.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря на Украине был введён запрет на деятельность религиозных объединений, якобы связанных с Россией. Конкретный список таких организаций правительство киевского режима обещает сформировать в течение двух месяцев.

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В ноябре во Львовской области было принято решение о прекращении деятельности Украинской православной канонической церкви на территории области.