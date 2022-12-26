Сыктывкар, 26 декабря, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Предварительно, на нефтедобывающей шахте в Коми, где произошло ЧП, никто не пострадал. Об этом сообщает 26 декабря ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Коми

Согласно предварительным данным, полученным МЧС, пострадавших из-за задымления на нефтедобывающей шахте в посёлке Ярега нет.

Как сообщало ИА REGNUM, задымление произошло в поселке Ярега на нефтешахте №3 предприятия «Яреганефть», в уклонном блоке 2Т-4.