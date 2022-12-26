Санкт-Петербург, 26 декабря, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Власти Петербурга присвоят название «Сад Милосердия» безымянному скверу на Пискаревском проспекте, рядом с Клинической инфекционной больницей имени С. П. Боткина и Северо-Западным государственным медицинским университетом им. И. И. Мечникова. Так будет увековечена память о болеем чем ста медиках Петербурга, погибших при выполнении своего служебного долга во время пандемии коронавирусной инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи подъезжает к больнице им. Боткина. Санкт-Петербург

Соответствующее решение приняла городская Топонимическая комиссия, сообщили 26 декабря в Смольном. Выбор места легко объясним: Боткинская больница Петербурга первой приняла в своих палатах пациентов с COVID-19 в марте 2020 года (всего их было более 36 тысяч), а вскоре к лечению ковида подключились специалисты университетской клиники СЗГМУ им. Мечникова.

По данным Комитета по здравоохранению, с начала пандемии коронавируса заболели 47 766 медицинских работников Петербурга. Умерли от последствий ковида 112 медиков.

«Медики первыми приняли на себя удар и вступили в борьбу с опасной инфекцией. Рискуя жизнью и здоровьем, они сутками работали в «красных зонах», спасали и поддерживали больных. Их подвиг войдет в нашу историю», — заявил губернатор Александр Беглов.

Напомним, ранее память о медиках Петербурга, погибших в борьбе с ковидом, увековечили на Петроградской стороне: рядом с Первым медицинским университетом имени И. П. Павлова установили памятник «Печальный ангел».