Донецк, 26 декабря, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского режима обстреляли Донецк, Гольмовский, Каштановое, Майорск, Минеральное и Новоселовку. Об этом 26 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 13:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 13:37 ВСУ выпустили три снаряда калибра 122 мм по Каштановому, в 13:472 — четыре снаряда калибра 122 мм по Минеральному, в 14:50 — три снаряда калибра 155 мм по Петровскому району Донецка, в 15:15 и 15:30 — восемь мин калибра 120 мм и шесть снарядов калибра 152 мм по Новоселовке, в 15:35 — пять снарядов калибра 155 мм по Гольмовскому и пять снарядов калибром 152 мм по Майорску и в 16:15 — три снаряда калибром 155 мм по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с момента начала эскалации ситуации в Донбассе боевики преступного киевского режима выпустили по ДНР в общей сложности 149 ракет из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.