Брянск, 26 декабря, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации 26 декабря опубликовала имена украинских диверсантов, уничтоженных на границе с Брянской областью.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По данным ФСБ, командиром диверсионной группы был Юрий Горовец 1988 года рождения. Саперами были Максим Михайлов 1990 года рождения и Тарас Карпюк 1984 года рождения. Также в группу входил Богдан Лягов 2003 года рождения.

Ранее 26 декабря ФСБ РФ сообщила об уничтожении группы украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть на территорию России со стороны Украины. Отмечается, что при диверсантах было иностранное оружие, а также четыре взрывных устройства мощностью около 40 килограммов тротила.

Как передает ИА REGNUM, у ликвидированной группы имелись немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним.