Новосибирск, 26 декабря, 2022, 16:54 — ИА Регнум. На пожаре в двухэтажном здании склада в городе Новосибирске ликвидировано открытое горение. Пожарным потребовалось на это более 2,5 часа, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Пожару присвоен высший ранг сложности, уточнили в ведомстве.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Ранее сообщалось, что 26 декабря около 17:00 по местному времени (13:00 мск) по улице 2-я Станционная произошел пожар в двухэтажном здании склада. К тушению пожара были привлечены 75 человек, однако огонь распространился на большой площади и угрожал перекинуться на соседние здания.

«Предварительная площадь пожара составила 1875 кв. м. Работы по проливке и разбору сгоревших конструкций продолжаются. Информация о пострадавших не поступала. В 19:22 объявлена ликвидация открытого горения в двухэтажном здании из сэндвич-панелей», — говорится в сообщении.

Стало известно, что на складе хранились материалы для полиграфической, печатной и иной продукции. На данный момент информации о пострадавших нет.