Орел, 26 декабря, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Уголовное дело после жалоб на недостаточную подачу тепла в жилые дома и медицинское учреждение в посёлке Зареченский Орловского муниципального округа Орловской области возбудили следователи. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего обеспечения подачи теплоснабжения в жилых домах и медицинской организации в поселке Зареченский Орловского муниципального округа Орловской области», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что дело было возбуждено на основании материалов прокуратуры Орловской области по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

Также указывается, что, по информации регионального надзорного органа, после поступивших жалоб от жителей трёх многоквартирных домов по улице Центральной посёлка Зареченский на отсутствие тепла в их квартирах и холод в местном фельдшерском пункте (ФАП) была проведена проверка.

Кроме того, отмечается, что в ходе неё было установлено, что подачу тепла в указанные дома и ФАП осуществляет МУП «Орловские тепловые сети», при этом с начала сентября батареи отопления в помещениях чуть теплые, из-за чего людям приходится использовать дополнительные приборы отопления для обогрева.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в результате аварии на теплосетях в городе Слюдянке Иркутской области был введён режим чрезвычайной ситуации.