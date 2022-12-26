Санкт-Петербург, 26 декабря, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что ему не холодно в зимнем Петербурге, и выразил надежду, что в Новый год настроение у всех будет «самым хорошим».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Во время прибытия на неформальный саммит СНГ, который проходит в Президентской библиотеке, журналисты спросили у «Батьки», не холодно ли ему в Петербурге. Одетый лишь в костюм, без головного убора, при шестиградусном морозе Лукашенко широко улыбнулся, поднял большой палец правой руки вверх и ответил: «Я же питерский!».

На вопрос, «Как настроение?», Лукашенко ответил: «Среднее». На уточняющий вопрос «Почему?», белорусский лидер пояснил: «Ну, а лучше не может быть, а в Новый год будет самое хорошее… И вам того же желаю настроения».

Видеозапись этого диалога опубликовал белорусский телеграм-канал «Пул Первого».