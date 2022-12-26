Вашингтон, 26 декабря, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В швейцарской компании Nord Stream AG, которая является оператором «Северного потока», приступили к оценке стоимости работ по ремонту трубопровода. Об этом 26 декабря сообщает The New York Times, ссылаясь на информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«В последние недели Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта трубы и восстановления подачи газа», — сообщил журналистам собеседник.

По его данным, предварительные расчёты показывают, что на восстановление потребуется затратить не менее $500 млн. Кроме того, в компании якобы уточняют, сколько времени повреждённый трубопровод сможет выдержать воздействие соленой воды.

Напомним, ранее сотрудникам Газпрома разрешили обследовать место взрывов на «Северных потоков». Специалисты обнаружили, что длина разрыва между трубами составила 259 метров.