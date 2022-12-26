Москва, 26 декабря, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Минобороны обнародовало видеозапись боевой работы расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300В Западного военного округа (ЗВО) в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине.

Минобороны России ЗРК С-300В ЗВО в зоне спецоперации

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как комплекс С-300В выходит на ударную позицию, готовится к ведению стрельбы, получает координаты цели, производит запуск ракеты и успешно поражает цель.

Также командир батареи рассказал, что их боевые машины могут сопровождать цели на расстоянии до 200 километров и высоте до 30 километров, что позволяет ему поражать цели на расстоянии до 100 километров.

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При этом он уточнил, что его расчёт за время спецоперации сбивал тактические ракеты «Точка-У», ракеты РСЗО «Ольха» и «Ураган», а также беспилотники советского производства типа «Стриж», которые используют киевские боевики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале 26 декабря назвал потери, которые понесли вооруженные силы Украины (ВСУ) за время специальной военной операции.