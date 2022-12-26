Харьков, Украина, 26 декабря, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области 26 декабря. Соответствующая информация публиковалась на сайте украинского ресурса для оповещения граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Воздушная тревога в этом украинском регионе объявлялась в 15:51 мск. К настоящему моменту она отменена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге в ряде украинских регионов, в том числе в Киеве. Со стороны Минобороны РФ информации на тему массированных ударов не поступало.