Екатеринбург, 26 декабря, 2022, 16:33 — ИА Регнум. СК возбудил уголовное дело об убийстве трех детей в Екатеринбурге, сообщает 26 декабря пресс-служба следственного управления СК РФ по Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По информации следователей, личности погибших детей и их матери, находящейся в декретном отпуске, уже установлены.

В сообщении ведомства говорится, что следователи возбудили дело по статье «Убийство двух и более малолетних».

Напомним, трагедия произошла днём 26 декабря, в центре города, в одной из квартир дома на улице Бажова. Женщина задушила своих детей, пятимесячную дочку, а также двух сыновей — 10 и 15 лет.