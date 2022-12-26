Москва, 26 декабря, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Провести проверку по линии ФАС, ФТС и Минэнерго подорожания дизельного топлива призвал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Топливо

«Призываю провести проверку по линии ФАС, ФТС, Минэнерго и других ведомств и добиться, чтобы нарушители вернули в бюджет все компенсации, полученные от возврата НДС, — все до копейки! А вместе с этим — чтобы возобновили в необходимом объеме поставки топлива на внутренний рынок и вернули цены на экономически обоснованный уровень», — заявил Миронов.

По его убеждению, граждане России не должны расплачиваться за жадность топливных спекулянтов и русофобию еврочиновников, из-за которых в ЕС резко подорожал дизель.

Ранее в ЕС приняли решение о запрете на экспорт российских нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года. В результате цены на топливо резко выросли.

В большинстве регионов России с наступлением зимы отмечается резкое подорожание дизельного топлива (в отдельных регионах рост составил более 10%). ФАС не видит в этом нарушения закона и объясняет происходящее сезонным фактором.

«Правительство уверяло нас, что создало эффективный механизм контроля за ценами на топливо на внутреннем рынке — так называемый топливный демпфер. На самом деле смысл этого механизма сводится к тому, чтобы выплачивать дань «рэкетирам» — производителям нефтепродуктов в обмен на обещание поставок внутри страны. Из-за этого бюджет теряет триллионы рублей», — напомнил Миронов.

В 2022 году, как только появилась возможность хорошенько заработать за рубежом, производители повели себя как настоящие мошенники и спекулянты — нарастили поставки топлива на экспорт. Это привело к его дефициту и росту цен на российском рынке, объясняет лидер СРЗП.

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