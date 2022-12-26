Москва, 26 декабря, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Следственном изоляторе Днепропетровска удерживаются священнослужители. Об этом 26 декабря на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» сообщил настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Читайте также: Освобожденному из плена священнику из ЛНР нужна медпомощь — правозащитник

«Духовенство сейчас задержанное, я знаю, сидит в [днепропетровском] СИЗО. Есть и другие СИЗО, о которых мы не знаем, кто там находится», ― цитирует РИА Новости Павленко.

Настоятель собора также добавил, что киевские власти оказывают на священнослужителей «всяческое воздействие».

«Чтобы мы осуждали и нашу церковь, и предстоятеля, всячески потворствовали тому, что говорит нынешняя власть. Давление разное: на семьи брачных священнослужителей, на обители под видом выселения», ― пояснил он.

Также по теме: УПЦ: киевские боевики заставляли священнослужителей оговаривать ВС России

Как сообщало ИА REGNUM, месяц назад на Украине началась очередная волна гонений на православную церковь. Так, 22 ноября сотрудники СБУ провели обыски в Киево-Печерской лавре, а также в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. На сегодня Служба безопасности киевского режима возбудила 50 уголовных дел в отношении священнослужителей Украинской православной церкви.