Москва, 26 декабря, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Подросток, который 24 декабря получил травму стопы, наступив на взрывоопасный предмет в Белгородской области, доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НДХиТ) в Москве. Об этом 26 сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом накануне стало известно, что наступивший на взрывоопасный предмет в Белгородской области 14-летний подросток с травматическим повреждением стопы и лица был доставлен в областную больницу и находится в реанимации.

Отметим, 24 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Щетиновка Белгородской области подросток наступил на неустановленный взрывоопасный предмет.