На нефтешахте в Коми произошло задымление
Задымление произошло на нефтешахте в Коми — ГУ МЧС
Сыктывкар, 26 декабря, 2022, 16:21 — ИА Регнум. На нефтедобывающей шахте в Коми произошло задымление, сообщает 26 декабря ГУ МЧС по региону.
Иван Шилов ИА REGNUM
Нефтешахта «Яреганефть»
Инцидент произошел в поселке Ярега, на нефтешахте №3 предприятия «Яреганефть», в уклонном блоке 2Т-4. Согласно полученной информации, на место направлены горноспасатели и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, задымление произошло в больнице имени Кончаловского в Зеленограде. Там идёт эвакуация людей.
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