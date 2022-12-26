Сыктывкар, 26 декабря, 2022, 16:21 — ИА Регнум. На нефтедобывающей шахте в Коми произошло задымление, сообщает 26 декабря ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтешахта «Яреганефть»

Инцидент произошел в поселке Ярега, на нефтешахте №3 предприятия «Яреганефть», в уклонном блоке 2Т-4. Согласно полученной информации, на место направлены горноспасатели и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задымление произошло в больнице имени Кончаловского в Зеленограде. Там идёт эвакуация людей.

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