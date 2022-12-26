Санкт-Петербург, 26 декабря, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26 декабря на неформальном саммите стран СНГ назвал одной из важнейших задач сотрудничества в рамках содружества работу в сфере безопасности.

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев 26 декабря на неформальном саммите стран СНГ

Поблагодарив российское руководство за приглашение в Санкт-Петербург и отметив, что эти встречи становятся уже традиционными, глава Казахстана сказал: «Эти встречи дают хорошую возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ и обозначить задачи на перспективу».

Назвав уходящий год «сложным» для всего мирового сообщества, Токаев отметил, что товарооборот Казахстана со странами СНГ в январе–октябре 2022 года вырос на 11%, достигнув почти $30 млрд.

Касым-Жомарт Токаев «Взаимодействие в сфере безопасности имеет очень большое значение».

По его словам, принятая в этом году программа сотрудничества стран СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023–2025 гг. «отвечает этим задачам».