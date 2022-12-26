Санкт-Петербург, 26 декабря, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Уходящий год был сложным для мирового сообщества, но в Содружестве Независимых Государств (СНГ) приняли меры, которые позволили укрепить потенциал данного объединения. Об этом 26 декабря заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на неформальном саммите глав стран — участниц СНГ в Санкт-Петербурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«В рамках своего председательства в СНГ Казахстан предпринял ряд конкретных мер по укреплению потенциала Содружества», — сказал Токаев.

Он отметил, что в 2022 году было организовано более 80 мероприятий, осуществлены различные инициативы по сохранению экономического сотрудничества в рамках СНГ. Токаев считает, что в течение текущего года произошло укрепление Содружества, благодаря совместным усилиям.

Напомним, Казахстан председательствует в СНГ с 1 января 2022 года. С началом 2023 года председательство перейдёт к Киргизии.