Москва, 26 декабря, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В настоящее время сотрудники МВД и ФСБ проводят масштабные обыски в центральном офисе Росавиации. Об этом 26 декабря сообщают «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Отмечается, что обыски проводятся в офисах начальника Управления по цифровой трансформации и обеспечения агентства Татьяны Кочеровой, главы Управления правового обеспечения и имущественных отношений Анны Пасько и начальника Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчётности Елены Кудлаевой.

Также указывается, что обыски с выемкой документов проводятся в рамках уголовного дела по факту хищения неосвоенных средств бюджета, которые были выделены Росавиации для субсидий на межрегиональные авиарейсы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Комиссия по координации деятельности по противодействию коррупции в Ярославской области при губернаторе области обсудила итоги работы в 2022 году.