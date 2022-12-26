Санкт-Петербург, 26 декабря, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин 26 декабря в ходе саммита заявил, что страны СНГ в 2022 году поддерживали оперативные контакты через специальные службы и органы безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В этом году плотные оперативные контакты, как и прежде, поддерживались между национальными органами безопасности и спецслужбами, а также другими структурами, отвечающими за обеспечение правопорядка и внутренней стабильности», — отметил Путин.

Неформальный саммит стран-участниц СНГ (Содружество Независимых Государств) проходит 26–27 декабря в Санкт-Петербурге.

Как передает ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко после своего прибытия на неформальный саммит поделился ожиданиями от предстоящего 2023 года.