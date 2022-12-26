Санкт-Петербург, 26 декабря, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и народы стран Содружества Независимых Государств с наступающим Новым годом. С наилучшими пожеланиями он обратился к главам государств 26 декабря в ходе ставшей уже традиционной неформальной предновогодней встречи.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя иллюминация

«От души поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам, вашим родным и близким, гражданам ваших стран здоровья, счастья, благополучия и процветания», ― сказал российский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря в Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ ― Казахстана, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Киргизии.

В приветственном слове к участникам саммита президент России Владимир Путин отметил, что эта встреча «красноречиво свидетельствует о нашем стремлении и далее сообща выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного стратегического партнёрства, взаимной выгоды и учёта интересов всех стран».

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