Ярославль, 26 декабря, 2022, 23:04 — ИА Регнум. В Ярославской области составят график встреч представителей региональной и местной власти с жителями городских округов и районов области. Встречи будут регулярными. Такое поручение дал губернатор области Михаил Евраев, сообщили в областном правительстве.

Пресс-служба правительства Ярославской области Губернатор Ярославской области Михаил Евраев

«Власть стремится быть более открытой, цель таких встреч — прямой диалог и стремление получить обратную связь, — заявил Евраев на оперативном совещании в правительстве области 26 декабря. — Живое общение в формате «вопрос-ответ» даст людям четкое понимание того, что происходит в регионе, какие цели поставлены и что мы делаем для их достижения. Граждане должны общаться с властью, а власть — их слышать».

Предполагается, что руководители и специалисты различных департаментов правительства области и главы администраций регулярно будут встречаться с населением и отвечать на актуальные для людей вопросы. Как сообщает правительство области, приглашать на такие мероприятия будут всех желающих. Планируется охватить все районы и городские округа. Местом проведения встреч станут вместительные помещения — клубы или дома культуры.​