Санкт-Петербург, 26 декабря, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Несмотря на возникающие между странами СНГ разногласия, государства Содружества готовы их решать. Об этой готовности заявил 26 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе саммита глав стран СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге.

Kremlin.ru Владимир Путин

Как отметил глава России, в последнее время «вызовы и угрозы» странам СНГ извне только растут. Не обходится и без разногласий между странами Содружества, однако все они решаются совместно в ходе переговоров, подчеркнул Путин.

«Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами — участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посреднические действия», — заявил президент России.

Напомним, в ходе саммита, который проходит 26 декабря в Северной столице, главы государств СНГ подведут итоги 2022 года и обсудят вопросы сотрудничества на будущий год. Во встрече принимают участие президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана и премьер Армении.