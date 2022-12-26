Санкт-Петербург, 26 декабря, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Объём товарооборота между странами, входящими в Содружество Независимых Государств (СНГ), по итогам уходящего года, согласно прогнозам, составит около $100 млрд, что свидетельствует об успешном развитии сотрудничества. Данное заявление 26 декабря сделал президент России Владимир Путин, выступая на саммите глав стран-участниц СНГ в Санкт-Петербурге.

Kremlin.ru Владимир Путин на саммите глав стран-участниц СНГ в Санкт-Петербурге

Он добавил, что углубление взаимодействия в рамках Содружества соответствует интересам стран, которые в него входят. Путин подчеркнул, что многое связывает народы стран, входящих в СНГ.

«Общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценности и традиции. И конечно, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства», — сказал Путин.

Напомним, на саммит в Санкт-Петербурге прибыли лидеры Казахстана, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Киргизии Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Шевкат Мирзиёев, Седар Бердымухамедов, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров. Президент Молдавии Майя Санду очередной раз проигнорировала встречу лидеров стран СНГ.