Санкт-Петербург, 26 декабря, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Итоги уходящего года предложил подвести президент РФ Владимир Путин 26 декабря на неформальном саммите стран СНГ.

Kremlin.ru Владимир Путин 26 декабря на неформальном саммите стран СНГ

Поблагодарив гостей саммита за то, что они приехали в Санкт-Петербург, президент России отметил, что это «свидетельствует о нашем стремлении и далее сообща выстраивать сотрудничество в духе подлинного стратегического партнёрства» на пространстве СНГ.

Владимир Путин «Поэтому предлагаю сегодня вместе подвести итоги работы Содружества Независимых Государств в 2022 году, поговорить о планах на перспективу и, разумеется, обсудить волнующие нас всех вопросы региональной и международной повестки».

Президент России назвал работу в рамках СНГ в 2022 году продуктивной и многоплановой. Подтверждением тому служит «устойчивый рост товарооборота» между Россией и странами содружества.