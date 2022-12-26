Санкт-Петербург, 26 декабря, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Самым счастливым и удачным станет следующий 2023 год. Такое мнение 26 декабря высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко после своего прибытия на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально», — сказал белорусский лидер в ответ на вопрос представителей СМИ о том, каким станет предстоящий 2023 год.

При этом в ходе неформального саммита СНГ лидеры стран Содружества намереваются провести обсуждение продолжения своего взаимодействия в самых актуальных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетели в Санкт-Петербург, где они примут участие в неформальном саммите СНГ.