Москва, 26 декабря, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом 26 декабря сообщается на интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Судебные приставы

По информации источника, предельная штатная численность ФССП с 1 января 2023 года увеличена на 2464 должности, а с 1 июля 2023 года — на 4381 должность. Согласно документу, предельная штатная численность центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов устанавливается на уровень 690 единиц.

Также глава государства поручил кабинету министров выделить ФССП необходимые для расширения штата бюджетные ассигнования.

Как передает ИА REGNUM, по итогам 2022 года средний уровень доверия президенту страны Владимиру Путину со стороны граждан, по данным ВЦИОМ, составил 78%.